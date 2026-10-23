Гражданин Узбекистана утонул, прыгнув в реку в Астрахани

Гражданин Узбекистана утонул в Астрахани Гражданин Узбекистана утонул, прыгнув в реку в Астрахани

Москва23 окт Вести.В Астрахани 20-летний гражданин Узбекистана прыгнул в реку и не вынырнул обратно. Об этом сообщило МЧС России по Астраханской области.

Трагедия произошла 22 октября на канале им. Варвация, в районе ул. Набережная 1 Мая д. 145.

Ближе к полуночи 20-летний … гражданин Узбекистана спрыгнул в реку и уже не вынырнул обратно говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Днем 23 октября в ходе поисковых работ тело было извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов.