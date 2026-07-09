Рок-группа "Звери" с 2027 года уйдет в творческий отпуск

Группа "Звери" объявила о творческом отпуске Рок-группа "Звери" с 2027 года уйдет в творческий отпуск

Москва9 июл Вести.Российская рок-группа "Звери" объявила о творческом перерыве с 2027 года. Концерт в "Лужниках" 15 августа станет последним большим шоу коллектива.

О творческом перерыве группы написал ее лидер Роман Билык в Telegram-канале коллектива.

Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа "Звери" уходит в творческий отпуск. 15 августа в "Лужниках" станет пока что последним нашим большим шоу говорится в сообщении

Также отмечается, что минувшие годы "Звери" объездили всю Россию, музыканты сыграли сотни концертов и разделили с поклонниками множество незабываемых моментов.