Москва9 июлВести.Российская рок-группа "Звери" объявила о творческом перерыве с 2027 года. Концерт в "Лужниках" 15 августа станет последним большим шоу коллектива.
О творческом перерыве группы написал ее лидер Роман Билык в Telegram-канале коллектива.
Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа "Звери" уходит в творческий отпуск. 15 августа в "Лужниках" станет пока что последним нашим большим шоуговорится в сообщении
Также отмечается, что минувшие годы "Звери" объездили всю Россию, музыканты сыграли сотни концертов и разделили с поклонниками множество незабываемых моментов.