Москва27 мая Вести.По соображениям безопасности в этом году отменен знаменитый Грушинский фестиваль, который традиционно проводится в Саратовской области в первые выходные июля. Об этом информируют его организаторы – Грушинский клуб – на сайте и в своем Telegram-канале.

К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах поясняется в сообщении

Организаторы отметили, что Грушинский клуб продолжает свою деятельность. Они также заверили авторов, исполнителей и поклонников бардовской песни, что "все вернется, как только это станет возможным".

Фестиваль авторской песни проводится в Самарской области с 1968 года в память о студенте и барде Валерии Грушине. Он погиб, спасая тонувших детей на реке Уде в Саянах в 1967 году, напоминает ТАСС.