НПЗ в грузинском порту Кулеви откажется от российской нефти в августе-сентябре

Грузинский НПЗ в порту Кулеви откажется от переработки российской нефти НПЗ в грузинском порту Кулеви откажется от российской нефти в августе-сентябре

Москва2 июл Вести.Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви полностью откажется от импорта российской нефти в августе-сентябре 2026 года, сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum на официальном сайте.

Ожидается, что данная мера откроет для продукции, произведенной Black Sea Petroleum, высокомаржинальные рынки.

Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения указано в заявлении

По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн.

В первом квартале 2027 года Black Sea Petroleum планирует запустить производство дорожного битума для внутреннего и международного рынков, а со второго квартала начать выпускать авиационное топливо.

Ранее в Грузии заявили, что Лондон требовал от нее санкций в отношении РФ.