Москва2 июлВести.Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви полностью откажется от импорта российской нефти в августе-сентябре 2026 года, сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum на официальном сайте.
Ожидается, что данная мера откроет для продукции, произведенной Black Sea Petroleum, высокомаржинальные рынки.
Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхожденияуказано в заявлении
По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тысяч тонн.
В первом квартале 2027 года Black Sea Petroleum планирует запустить производство дорожного битума для внутреннего и международного рынков, а со второго квартала начать выпускать авиационное топливо.
Ранее в Грузии заявили, что Лондон требовал от нее санкций в отношении РФ.