Москва12 июнВести.С 1 января 2027 года в Великобритании будет запрещен импорт дизеля и керосина, которые были произведены из нефти РФ и третьих стран. Об этом сообщает министерство торговли Соединенного Королевства.
В мае 2026 года Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российской нефти в третьих странах. Позднее власти уточнили, что разрешение – это временная мера перед полным запретом.
Великобритания установила сроки введения полного запрета на дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные из российской нефти... Срок действия временной лицензии истекает 1 января 2027 годаговорится в заявлении ведомства
Ранее Британия установила запрет на импорт российского урана. Ограничение касается "приобретения, поставки и доставки – прямо или косвенно".