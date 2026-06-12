Британия запретит импорт дизеля и керосина, произведенных из нефти РФ

В Британию запретят ввоз дизеля и керосина, произведенных из нефти РФ Британия запретит импорт дизеля и керосина, произведенных из нефти РФ

Москва12 июн Вести.С 1 января 2027 года в Великобритании будет запрещен импорт дизеля и керосина, которые были произведены из нефти РФ и третьих стран. Об этом сообщает министерство торговли Соединенного Королевства.

В мае 2026 года Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российской нефти в третьих странах​​​. Позднее власти уточнили, что разрешение – это временная мера перед полным запретом.

Великобритания установила сроки введения полного запрета на дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные из российской нефти... Срок действия временной лицензии истекает 1 января 2027 года говорится в заявлении ведомства

Ранее Британия установила запрет на импорт российского урана. Ограничение касается "приобретения, поставки и доставки – прямо или косвенно".