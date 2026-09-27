На Урале грузовик с отказавшими тормозами едва не протаранил здание вокзала

Грузовик едва не врезался в здание вокзала на Урале На Урале грузовик с отказавшими тормозами едва не протаранил здание вокзала

Москва27 сен Вести.В Ивделе грузовой автомобиль опрокинулся возле входа в здание железнодорожного вокзала, никто не пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

ДТП произошло днем 27 сентября на улице Вокзальная. По данным ГАИ, 28-летний водитель грузовика Hyundai на перекрестке не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Водитель Hyundai пояснил сотрудникам полиции, что у автомашины возникли проблемы с тормозной системой и в целях избежания наезда на здание вокзала, мужчина принял решение вывернуть руль влево, чтобы остановить грузовик сказано в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал. На водителя составили протокол за повреждение бордюрного камня проезжей части.