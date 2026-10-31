В Альметьевском районе Татарстана произошло массовое ДТП, пострадали 5 человек

Грузовик снес пять машин на железнодорожном переезде в Татарстане В Альметьевском районе Татарстана произошло массовое ДТП, пострадали 5 человек

Москва31 окт Вести.На железнодорожном переезде в Альметьевском районе Татарстана водитель грузовика ГАЗ столкнулся с пятью машинами. В результате травмы получили пять человек, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Водитель автомобиля ГАЗ, 1991 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем Hyundai отмечается в сообщении

После этого грузовик совершил лобовое столкновение с машинами Volkswagen, Geely, Kia, Renault.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.