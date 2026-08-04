Москва4 авг Вести.Ладога обмелела, но об экологической катастрофе говорить не стоит, сообщил ИС "Вести" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, это не единственный факт в истории. Ранее на Ладоге также было зафиксировано понижение уровня воды.

Мы даже посмотрели — крайний раз более чем на метр Ладога мелела в 2003 году, а до этого в шестидесятые годы. Кстати, в сорок втором году, во время блокады Ленинграда, тоже Ладога мелела. Это, конечно, проблема, но это не экологическая катастрофа. Мы посмотрели по пунктам наблюдения за уровнем воды в реках, которые впадают в Ладогу, а Ладога особенное озеро, впадает 36 рек, а вытекает только одна река — это Нева. Так вот, у нас действительно реки Свирь, Волхов, Сязь и Тихвинка обмелели. Как говорят ученые, те, кто наблюдают за уровнем воды и за паводками, это связано с тем, что, по их данным, хотя мы как жители этого не заметили, но что зима была менее снежная и этого года, и прошлого года, чем в предыдущие периоды пояснил Дрозденко

Губернатор отметил, что и количество осадков упало ниже уровня за последние три года.

Мы в настоящее время мониторим уровень воды. Конечно, для нас это проблема, потому что от уровня воды в Ладоге зависит в том числе и судоходство. А мы в последние годы активно развивали и промышленное судоходство. У нас очень много ходит судов, которые перевозят различные грузы для экономики. Мы в последние годы очень активно развивали туристическое судоходство. У нас ходят трех- и четырехпалубные суда. И вот, к сожалению, в настоящее время мы по заходу в ряд рек ограничиваем объем по четырехпалубным судам сказал Дрозденко

К октябрю месяцу уровень воды восстановится и все будет в порядке, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ладоге снизился почти на метр.