Москва5 сен Вести.В Магаданской области частично решена проблема с дефицитом авиабилетов. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, ситуацию помог разрешить запрет продажи билетов по "плоским" тарифам иностранным гражданам.

Это решило не проблему, это решает наличие билетов, это решает проблему справедливости уточнил Носов

Глава Магаданской области пояснил, что "плоские" тарифы вводились, чтобы Дальний Восток не был дальним для жителей России, и было неправильно, когда россияне не могли воспользоваться такой системой.