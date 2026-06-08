Губернатор Новосибирской области Травников снял с должности своего зама Петухова В Новосибирской области уволен первый вице-губернатор Юрий Петухов

Москва8 июн Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уволил первого вице-губернатора Юрия Петухова. Об этом он объявил на оперативном совещании, сообщает агентство ТАСС.

Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области цитирует Андрея Травникова агентство ТАСС

Обязанности, которые исполнял Петухов, временно распределят между другими заместителями. Затем глава региона внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора, после чего обязанности первого зама будут окончательно перераспределены.

Юрий Петухов работал на различных руководящих постах в регионе с 2002 года. Он возглавлял Избирательную комиссию Новосибирска и Новосибирской области, занимал пост вице-мэра Новосибирска. В октябре 2015 года его назначили исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Новосибирской области. В его ведении были вопросы кадровой политики, государственного строительства, противодействия коррупции.