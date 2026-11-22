Москва22 ноя Вести.Идейный украинский нацист Игорь Гангала уничтожен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Уточняется, что Гангала руководил ротой БПЛА в 107-бригаде теробороны ВСУ.

В результате точного удара БПЛА в ДНР ликвидирован идейный нацист и командир роты БПЛА 107-й бригады теробороны капитан Гангала Игорь добавил собеседник агентства

Он также сообщил, что 34-летний Гангала родился в городе Черновцы. Его прадед состоял в "Организации украинских националистов" (запрещена в РФ).

Сам боевик был членом националистической организации "Пласт" и даже возглавлял ее отделение в Черновцах. Во время государственного переворота на Украине Гангала организовывал беспорядки в родном городе.

Также вместе с Гангалой был уничтожен еще один офицер – старший лейтенант Николай Гринько с позывным Борода.