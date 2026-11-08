Экс-командующий Нацгвардии Украины Балан заочно арестован в Москве Суд в Москве заочно арестовал бывшего командующего Нацгвардии Украины Балана

Москва8 ноя Вести.Суд в Москве заочно арестовал бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана, который причастен к гибели и ранениям 200 человек на Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Балан наряду с другими руководителями украинских военных формирований стал фигурантом уголовного дела в России. Согласно версии следствия, в период с 31 мая по 1 сентября 2015 года, руководствуясь заведомо преступными приказами Балана, украинские военнослужащие обстреливали из артиллерии гражданские объекты на территории ДНР, преследуя цель уничтожить местное русскоязычное население. В результате 45 человек погибли и более 160 были ранены.

Из материалов следует, что Балану вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК РФ) сказано в документах по делу

Отмечается также, что по данной статье предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ, которые участвовали в обстрелах Донбасса.