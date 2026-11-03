Боевика украинской Нацгвардии осудили на 23 года за стрельбу по людям в ДНР

Осужден украинский боевик, стрелявший по людям из "Азовстали" в Мариуполе Боевика украинской Нацгвардии осудили на 23 года за стрельбу по людям в ДНР

Москва3 ноя Вести.Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении начальника штаба артиллерии бригады Национальной гвардии Украины Валерия Лукащука, признав его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных методов в вооруженном конфликте, убийствах, покушениях и умышленном повреждении имущества. Как сообщает Следственный комитет России, его отправили в колонию на 23 года.

Собранные ГСУ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения начальнику штаба артиллерии 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Валерия Лукащука… Приговором суда Лукащуку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в феврале-марте 2022 года фигурант вместе с другими украинскими боевиками находился на боевых позициях на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где они вели артиллерийский обстрел гражданских объектов, в том числе – жилых домов.

В частности, один из ударов был нанесен по мирным жителям, пришедшим для получения гуманитарной помощи к зданию школы в пгт Старый Крым. В результате два человека погибли и двое были ранены. Остальные смогли укрыться в безопасном месте.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия Лукащук признал свою вину.