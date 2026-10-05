Москва5 окт Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении боевика украинского "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) Ивана Квасова, признав его виновным по статье о терроризме. Как сообщает Следственный комитет России, его отправили в колонию на 7,5 лет.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов" Ивана Квасова. Он признан виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4УК РФ)… Квасову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурант – гражданин Украины. Согласно материалам уголовного дела, он добровольно вступил в ряды националистов в феврале 2022-го и участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики по май того же года. Отмечается, что он дал признательные показания.