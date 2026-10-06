Боевика украинского "Азова", воевавшего в ДНР с 2015 года, осудили на 29 лет

Суд вынес приговор боевику украинского "Азова", воевавшему в ДНР с 2015 года Боевика украинского "Азова", воевавшего в ДНР с 2015 года, осудили на 29 лет

Москва6 окт Вести.Суд вынес приговор в отношении украинского боевика Тараса Зварычука, воевавшего в составе национализированного батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) с 2015 года. Как сообщает СУ СКР по Донецкой Народной Республике, ему назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAХ

Зварычук - военнослужащий Национальной гвардии Украины. Согласно материалам уголовного дела, он вступил в ряды националистов и принимал участие в боевых действиях на территории ДНР с января 2015-го. Был задержан российскими военными в Мариуполе.