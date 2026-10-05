Суд отправил в колонию украинского боевика Гнидина, воевавшего в рядах "Азова" Боевика отряда спецназначения "Азова" Гнидина осудили на 20 лет колонии

Москва5 окт Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении боевика украинского "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) Николая Гнидина, признав его виновным в терроризме. Как сообщает СК России, мужчину отправили в колонию строгого режима на 20 лет.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов" Николая Гнидина. Он признан виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности… Назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, Гнидин вступил в батальон в феврале 2022-го, прошел обучение, и по май того же года принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.