Суд в Москве приговорил к заочному аресту командиров ВСУ Мельникова и Гарбузюка

Два командира ВСУ заочно арестованы судом Москвы за преступления в Донбассе Суд в Москве приговорил к заочному аресту командиров ВСУ Мельникова и Гарбузюка

Москва5 ноя Вести.Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ, которые участвовали в обстрелах территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Это начальник Центрального автобронетанкового управления Юрий Мельников и командир 83-го центра специальных операций Сил специальных операций Андрей Гарбузюк.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий судебный акт.

Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гарбузюка А. Н. и Мельника Ю. Н. удовлетворены сказано в документе

Меру пресечения обвиняемым избрали в заочном порядке. Апелляционная инстанция оставила вынесенное решение в силе. Мельникову и Гарбузюку предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В результате их действий погибли или получили ранения более 600 человек.

Ранее стало известно, что суд в Москве заочно арестовал бригадного генерала ВСУ Олега Нечаева.