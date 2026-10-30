Двух бойцов ВСУ приговорили к 15 годам за нападение на Курскую область

СК: двум бойцам ВСУ вынесли приговор за нападение на Курскую область Двух бойцов ВСУ приговорили к 15 годам за нападение на Курскую область

Москва30 окт Вести.Еще двум военнослужащим ВСУ вынесены приговоры за участие в нападении на Курскую область, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.

Солдаты 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Выговский и Вячеслав Борисенко признаны виновными в совершении террористического акта.

Весной 2025 года бойцы, вооруженные автоматами CZ-805 и FN SKAR, а также гранатами, в составе подразделения они пересекли Государственную границу Российской Федерации. Вместе с иными украинскими военнослужащими прибыли в село Горналь Суджанского района Курской области, где установили наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовали в блокировании данной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.

Приговором суда Выговскому и Борисенко назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком на 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. сказано в сообщении

Кроме того, к длительным срокам лишения свободы осуждены еще 6 украинских боевиков, совершивших террористические акты в отношении мирных жителей в Курской области.