ИИ-актеры и написанные нейросетями сценарии не могут претендовать на "Оскар" Оргкомитет премии "Оскар" ограничил использование ИИ в кино

Москва2 мая Вести.Американская киноакадемия обновила правила получения премии "Оскар", и теперь туда включены ограничения, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Информацию об этом распространило издание The Hollywood Reporter.

Правила премии обновлены перед 99-й церемонией вручения награды, которая запланирована на 2027 год. Теперь на премию "Оскар" могут претендовать только те сценарии, которые написаны без использования ИИ.

Помимо этого, "Оскар" за актерское мастерство могут получить только те люди, которые указаны в титрах и появились в кадре по своему согласию. Благодаря этому нововведению "Оскар" не будут присуждать за случаи, когда после смерти актера его работу завершают с помощью ИИ.

Помимо этого, киноакадемия теперь имеет право требовать данные о характере использования генеративного ИИ и авторстве со стороны людей.

В новых правилах также есть моменты, не связанные с технологиями. Так, актеры теперь могут быть номинированы за несколько ролей в одной и той же категории.

Также одна страна или регион могут претендовать на несколько номинаций в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Номинации будут возможны и в тех случаях, если фильм получил призы на других крупных кинофестивалях.

Помимо этого," Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" теперь будет присуждаться не стране или региону, а от имени страны или региона конкретному режиссеру.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения премии "Оскар" с 2029 года будут показывать на YouTube вместо ТВ.