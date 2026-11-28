Москва28 нояВести.Вооруженные силы Ирана готовы нанести удар по любой точке в мире, из которой будет исходить угроза по отношению к Исламской Республике. Такое заявление сделал заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари.
Его слова привело агентство Fars.
Любое место, в котором образуется угроза для нас, в какой бы стране мира оно ни было, будет для нас законной целью и будет пораженосказал Хейдари
Ранее командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани заявил, что в случае продолжения со стороны Вашингтона блокады Западной Азии иранские вооруженные силы заставят американскую армию отступить с помощью "серии ударов".