Иран заявил, что ударит по любой точке в мире, из которой будет исходить угроза

Иран пригрозил ударом по любой точке в мире, из которой будет исходить угроза Иран заявил, что ударит по любой точке в мире, из которой будет исходить угроза

Москва28 ноя Вести.Вооруженные силы Ирана готовы нанести удар по любой точке в мире, из которой будет исходить угроза по отношению к Исламской Республике. Такое заявление сделал заместитель командующего центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия" Каюмарс Хейдари.

Его слова привело агентство Fars.

Любое место, в котором образуется угроза для нас, в какой бы стране мира оно ни было, будет для нас законной целью и будет поражено сказал Хейдари

Ранее командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани заявил, что в случае продолжения со стороны Вашингтона блокады Западной Азии иранские вооруженные силы заставят американскую армию отступить с помощью "серии ударов".