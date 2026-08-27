SHOT: испанцы провели акцию протеста против Украины на пляже в Барселоне

Испанцы устроили акцию против обстрелов ВСУ на пляже в Барселоне SHOT: испанцы провели акцию протеста против Украины на пляже в Барселоне

Москва27 авг Вести.Жители Барселоны провели акцию протеста против обстрелов России Вооруженными силами Украины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что несколько местных жителей на пляже Барселоны изобразили граждан, убитых ВСУ на пляже в Геленджике. Там после атаки украинских военных погибли семеро отдыхавших, трое из которых - дети. Еще несколько десятков человек были ранены.

Испанцы повесили рядом с собой таблички с упоминанием трагедии, а также надписью: "За ваши налоги Украина покупает дроны и убивает мирных русских".

По данным SHOT, полицейские разогнали протестующих, однако они хотят провести еще одну акцию.