Москва27 авгВести.Жители Барселоны провели акцию протеста против обстрелов России Вооруженными силами Украины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что несколько местных жителей на пляже Барселоны изобразили граждан, убитых ВСУ на пляже в Геленджике. Там после атаки украинских военных погибли семеро отдыхавших, трое из которых - дети. Еще несколько десятков человек были ранены.
Испанцы повесили рядом с собой таблички с упоминанием трагедии, а также надписью: "За ваши налоги Украина покупает дроны и убивает мирных русских".
По данным SHOT, полицейские разогнали протестующих, однако они хотят провести еще одну акцию.