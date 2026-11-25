Москва25 ноя Вести.Москва стала лидером по количеству заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) - 14,7% займов, однако по доле заемщиков среди жителей столица занимает десятое место. Такие данные приводятся в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, материалы которого есть у ТАСС.

По данным исследования, лидером по плотности проживания заемщиков стал Ямало-Ненецкий автономный округ, доля клиентов МФО здесь в 3,6 раза выше среднероссийской.

На втором месте - Якутия, где этот показатель превышает средний по стране в 2,6 раза. Третью позицию занимает Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с превышением в 2,5 раза. В пятерку также вошли Республика Алтай и Сахалинская область с показателями в 2,4 и в 2 раза выше среднероссийских.

Санкт-Петербург занял 12-е место. На город приходится 3,9% населения страны.

Доля Северной столицы в населении страны составляет 3,9%, тогда как в структуре выдач МФО - 5,5% говорится в сообщении

В исследовании отмечается, что доля заемщиков в Москве и Петербурге в 1,6 и 1,4 раза соответственно превышает среднероссийскую.