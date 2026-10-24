Москва24 октВести.Исследователи из США и Китая создали устройство для трансляции запахов через интернет. Результаты исследований опубликованы в Science Advances.
Уточняется, что ИИ-модель, встроенная в устройство, распознает аромат через сенсор Scentronic.
Система реагирует на сигналы датчика запаха за 0,6 секунды, но для определения более сложных пищевых ароматов ей требуется от нескольких до десятков секундговорится в публикации
В публикации отмечается, что ИИ-модель протестирована на пяти ароматах: кофе, пиво, красное вино, пирожное и апельсин. Распознав аромат, система выпускает его аналог, обеспечивая удаленную передачу запаха.
Ранее газета Guardian сообщила о модели ИИ, которая придумала свой язык, смешав технический сленг и поэтические метафоры.