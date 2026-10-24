Ученые из США и КНР разработали систему для передачи запахов через интернет

Исследователи разработали устройство для трансляции ароматов через интернет Ученые из США и КНР разработали систему для передачи запахов через интернет

Москва24 окт Вести.Исследователи из США и Китая создали устройство для трансляции запахов через интернет. Результаты исследований опубликованы в Science Advances.

Уточняется, что ИИ-модель, встроенная в устройство, распознает аромат через сенсор Scentronic.

Система реагирует на сигналы датчика запаха за 0,6 секунды, но для определения более сложных пищевых ароматов ей требуется от нескольких до десятков секунд говорится в публикации

В публикации отмечается, что ИИ-модель протестирована на пяти ароматах: кофе, пиво, красное вино, пирожное и апельсин. Распознав аромат, система выпускает его аналог, обеспечивая удаленную передачу запаха.

Ранее газета Guardian сообщила о модели ИИ, которая придумала свой язык, смешав технический сленг и поэтические метафоры.