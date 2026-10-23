Историк рассказал, кто пытался свергнуть власть в Венгрии 70 лет назад Историк Мягков: влияние Запада на восстание в Венгрии было определяющим

Москва23 окт Вести.Влияние западных спецслужб на вооруженный мятеж 1956 года в Венгрии было определяющим. Это была попытка организовать первую "цветную революцию" в период холодной войны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, Запад боялся напрямую развязать агрессию против Советского Союза, понимая, что это приведет к ядерной войне. Однако чужими руками предпринимались попытки расколоть Организацию Варшавского договора, чтобы нанести поражение СССР.

Влияние западных спецслужб на венгерские события 1956 года были определяющими. Во-первых, с помощью ЦРУ, Ми-6, западногерманских спецслужб с территории и ФРГ, и Австрии были заброшены на территорию Венгрии до четырех тысяч боевиков… которые осуществляли геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны сообщил историк

Также он отметил, что ЦРУ проводили большую пропагандистскую работу.

С помощью ЦРУ был образован так называемый комитет "Свободная Европа"… который призывал местных жителей поднимать восстания, убивать госслужащих, работников госбезопасности. По сути дела, это был прямой призыв организовать прокси-войну добавил Мягков

Оценивая вооруженный мятеж 1956 года в Венгрии, историк квалифицировал события как попытку реванша пособников нацистов.

Именно как "цветная революция" холодной войны происходили эти события… Это был, в том числе и реванш вместе с "цветной революцией"… То есть вот эти зверства были не просто так. Они, с одной стороны, подпитывались западными спецслужбами, а, с другой стороны, это была попытка реванша со стороны бывших пособников нацистов подытожил специалист

Историк напомнил, что в западной и российской историографии события в Венгрии характеризовались как "венгерское восстание" или "венгерская революция 1956 года" как некий стихийный народный протест. Однако роль Запада в этих процессах замалчивалась или минимизировалась.