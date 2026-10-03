Москва3 окт Вести.Первые методы противодействия тому, что сейчас называют цветными революциями, вырабатывались Россией и несколькими другими странами еще в XIX веке. Об этом напомнил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор напомнил о Священном союзе, который был создан монархами России, Пруссии и Австрии в 1815 году по итогам Венского конгресса.

Россия на этом конгрессе, конечно же, была страной-победительницей, мы одержали убедительную победу над Наполеоном, мы взяли Берлин, мы взяли Париж, и все прислушивались к тогдашней России. Так вот, тогда же, в 1815 году, по инициативе императора Александра I был создан так называемый Священный союз. Сначала – трех императоров, нашего, австрийского и прусского, – потом он разросся до значительно более широких масштабов и на протяжении нескольких десятилетий определял судьбы очень многих стран и в Европе, и в мире, мешая тогдашним бунтовщикам с точки зрения царской или королевской власти менять эту власть через перевороты, через то, что сейчас называется цветными революциями. Первые противоядия вырабатывались тогда напомнил зампред Совета Федерации

Также Косачев призвал Англию и Францию помнить об уроках Тильзитского мира.