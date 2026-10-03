Косачев призвал Англию и Францию помнить, чем руководствуется Россия Косачев призвал Англию и Францию помнить об уроках Тильзитского мира

Москва3 окт Вести.Россия во внешней политике ориентируется прежде всего на свои национальные интересы, и таким странам, как Англия и Франция, стоит об этом напомнить. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Говоря об истории отечественного парламентаризма, зампред СФ напомнил: она отсчитывается с 1 января 1810 года, когда решением императора Александра I был создан первый Государственный совет.

Эпоха Александра I очень интересна и тем, что Россия тогда действительно стала мировой державой… А если говорить об уроках - конечно же, они в том, чтобы всегда в наших внешнеполитических шагах, усилиях, ориентироваться прежде всего на наши собственные национальные интересы отметил Косачев

В качестве примера сенатор напомнил об условиях так называемого Тильзитского мира, заключенного Александром I с императором Франции Наполеоном I в 1807 году.

По Тильзитскому миру Россия обязалась участвовать во французской так называемой континентальной блокаде Англии. А у России были свои колоссальные экономические интересы в торговле с Англией. И это было ошибкой Александра, может быть, уместной на момент заключения Тильзитского мира, но, совершенно точно, достаточно быстро исправленной де-факто, потому что, по сути, этой континентальной блокады - во всяком случае, с участием России - так и не состоялась, и мы продолжали торговать с теми нашими партнерами, которые были нам выгодны и сотрудничество с которыми отвечало нашим собственным интересам. И англичанам - кстати, как и французам - об этом сейчас стоит напомнить подчеркнул Косачев

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила русофобские заявления британского министра иностранных дел Эда Милибэнда с событиями в мультфильме "Алиса в стране чудес".