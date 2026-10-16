Москва16 октВести.Любая страна мира, включая государства Средней Азии, может оказаться жертвой подготовленных Западом цветных революций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на пленарном заседании конференции ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и СНГ по безопасности в Центральной Азии и Афганистане, глава МИД РФ заявил, что любое государство мира может стать жертвой западных технологий "цветных революций".
Жертвой геополитической экспансии Запада, оркестрируемых Западом цветных революций может оказаться абсолютно любая страна мира, в том числе наши партнеры в Центральной Азиисказал он
Лавров отметил, что для противодействия этим угрозам и попыткам изоляции региона необходимо укреплять координацию по линии ОДКБ, СНГ и ШОС.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта в Украине.