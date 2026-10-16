Лавров заявил, что любая страна может стать жертвой цветной революции Запада

Лавров: от цветной революции Запада может пострадать любая страна Лавров заявил, что любая страна может стать жертвой цветной революции Запада

Москва16 окт Вести.Любая страна мира, включая государства Средней Азии, может оказаться жертвой подготовленных Западом цветных революций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на пленарном заседании конференции ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и СНГ по безопасности в Центральной Азии и Афганистане, глава МИД РФ заявил, что любое государство мира может стать жертвой западных технологий "цветных революций".

Жертвой геополитической экспансии Запада, оркестрируемых Западом цветных революций может оказаться абсолютно любая страна мира, в том числе наши партнеры в Центральной Азии сказал он

Лавров отметил, что для противодействия этим угрозам и попыткам изоляции региона необходимо укреплять координацию по линии ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта в Украине.