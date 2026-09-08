Москва8 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не исключает организации Западом провокации, которая могла бы стать триггером крупного международного конфликта. Об этом министр иностранных дел РФ сказал в эфире одного из федеральных каналов.

По его словам, подобная провокация может быть использована для дальнейшей эскалации. В качестве примеров он упомянул ситуацию с беспилотником в Лейпциге и события в Буче.

И мы до сих пор ни от генерального секретаря ООН, ни от комиссара ООН по правам человека, ни от наших западных собеседников, включая американцев, не можем получить ответ на вопрос: можете ли использовать свои возможности и получить список тех людей, чьи трупы показала "очень своевременно" оказавшаяся на этом месте бригада Би-би-си. Никто нам ничего не отвечает… Поэтому не исключаю провокацию сказал Лавров

Министр отметил, что возможный триггер может повторять события, которые привели к началу Первой мировой войны.

Условно - эрцгерцог Фердинанд в Сараеве напомнил дипломат

Ранее Лавров рассказал о результатах личного обращения в ООН по вопросу о списках погибших в Буче. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал ответ руководства Всемирной организации на официальное письмо главы российского МИД.