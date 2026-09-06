Глава МИД о вызовах послов РФ в ЕС: странам Запада важен внешний эффект Лавров о вызовах послов России: Западу важен внешний эффект

Москва6 сен Вести.Вызовы российских послов в министерства иностранных дел стран Запада проводятся для внешнего эффекта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он напомнил о вызове посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа.

Им же важен внешний эффект. Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. А аэропорту Лейпцига нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон — никто не стал разбираться сообщил Лавров

Помимо Германии российских дипломатов после инцидента в Лейпциге вызывали МИДы многие других стран Европы.

Накануне также был вызван посол РФ в Словакии в МИД страны из-за инцидента в здании Службы безопасности Украины (СБУ).