Москва5 сен Вести.Посла России в Словакии вызвали в МИД страны из-за инцидента в здании Службы безопасности Украины (СБУ), расположенном рядом с консульским отделом посольства Словакии в Киеве. Об этом заявил глава ведомства Юрай Бланар.

По его словам, обе стороны конфликта на Украине должны воздержаться от эскалации, так как это не способствует мирному урегулированию.

Я поручил вызвать посла России в Словацкой Республике в Министерство иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики написал Бланар в соцсети X

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник усомнился в объяснении главы киевского режима Владимира Зеленского, согласно которому по зданию СБУ в центре Киева якобы ударил российский беспилотник.