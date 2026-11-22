Гавришко: история запомнит Зеленского за то, что принес свою страну в жертву

Историк удивлена сравнением Зеленского с Черчиллем Гавришко: история запомнит Зеленского за то, что принес свою страну в жертву

Москва22 ноя Вести.Сравнение главы киевского режима Владимира Зеленского с британским премьером Уинстоном Черчиллем удивило украинского историка Марту Гавришко. Такое сравнение позволил себе во время встречи с Зеленским министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

История, несомненно, запомнит Зеленского. Только, возможно, не за то, что он защищал свободу и достоинство своего собственного народа, а за то, что принес его и целую страну вместе с ним в жертву интересам своих западных спонсоров написала историк в соцсети X

Гавришко поинтересовалась, били ли британские пограничники в пору правления Черчилля людей веслами и стреляли ли в тех, кто осмеливался бежать из страны.

Ранее Марта Гавришко обратилась к Брижит Макрон с просьбой повлиять на президента Эммануэля Макрона после его слов об Украине и НАТО.