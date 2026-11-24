Итальянка отпраздновала 116-летие и вошла в топ долгожителей мира Отпраздновавшая 116-летие жительница Италии вошла в топ долгожителей мира

Москва24 ноя Вести.Итальянка Лючия Лаура Сандженито, которую на родине ласково называют нонна Лаурина, отметила 116-й день рождения. Женщина живет в небольшом городе Стурано в провинции Авеллино, где родилась в 1910 году и провела почти всю жизнь, сообщает "Российская газета".

Поздравить Сандженито пришли родственники, близкие, а также мэр города Вито Ди Лео. Глава муниципалитета вручил ей памятную грамоту в честь юбилея и отметил значимость этой даты.

С 24 декабря 2024 года нонна Лаурина официально считается старейшей жительницей Италии. Ее возраст подтвержден международной исследовательской организацией Gerontology Research Group. По данным LongeviQuest, она занимает третье место в мировом рейтинге долгожителей после британки Этель Катерхэм, которой 117 лет, и американки Наоми Уайтхед, которой также 116 лет. В Европе Сандженито находится на втором месте.

За свою долгую жизнь Лаурина стала свидетельницей двух мировых войн. В 1946 году она участвовала в историческом референдуме и проголосовала за установление в Италии республиканской формы правления.

В 1939 году Сандженито вышла замуж за Паскуале Аббондандоло. У пары родилось четверо детей, однако двое из них умерли вскоре после рождения. Большую часть жизни женщина работала в поле, а также помогала принимать роды у жительниц своего города, выполняя обязанности повитухи.

Лаурине пришлось пережить и серьезные природные катастрофы. После землетрясения 1962 года ее семья лишилась дома. В 1980 году она пережила разрушительное землетрясение в Ирпинии, которое произошло всего через день после ее 70-летия. Сейчас нонна Лаурина живет вместе со своей дочерью Марией.

Секретом своего долголетия Сандженито пока не делилась. Не исключено, что на ее продолжительность жизни повлияли физическая активность, привычный уклад и крепкие семейные связи. При этом специалисты отмечают, что долголетие определяется целым комплексом факторов, включая генетику и условия жизни.

Ранее стало известно о смерти на 102-м году жизни Фрэнсиса Клиффорда Смита, которого называли самым пожилым и одним из наиболее долго пребывавших в заключении арестантов США. Как сообщало издание Greenwich Time, мужчина скончался 25 июня в доме престарелых в Коннектикуте, где содержался под надзором после условно-досрочного освобождения. По данным газеты, в местах лишения свободы Смит провел свыше 70 лет.