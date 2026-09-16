Москва16 сенВести.В Италии ушел из жизни самый пожилой мужчина страны Витантонио Ловалло, ему было 112 лет. Об этом сообщила газета Сorriere della Sera.
Печальное известие подтвердил Джузеппе Мекка - глава деревни Сарнелли в коммуне Авильяно, в которой проживал долгожитель.
25 марта Витантонио Ловалло исполнилось 112 лет. В этом же месяце местная администрация вручила ему памятную табличку с благодарностью за труд и заслуги перед деревней.
Долгожителя похоронят 17 сентября. Траурная церемония пройдет в церкви Сан-Винченцо Феррер в Сарнелли.
По данным из открытых источников, Витантонио Ловалло родился 28 мая 1914 года в Авильяно. В молодости он работал пастухом, а во время Второй мировой войны его призвали на фронт. Ловалло в 1943 году попал в плен в Греции, откуда позднее его отправили в концлагерь в Германии. Итальянец пребывал в немецком концлагере до 8 мая 1945 года и смог выбраться живым. После войны он вернулся домой и зарабатывал перевозкой древесины на мулах. Позднее мужчина женился, у него родились трое детей – две дочери и сын.
По информации ряда изданий, Ловелло даже после столетнего юбилея продолжал ухаживать за виноградником и пас своих овец. Секретом своего долголетия итальянец считал стремление к жизни и отсутствие стрессов. Долгожитель придерживался средиземноморской диеты: ел много бобовых, местных фруктов и овощей. Раньше он иногда употреблял домашнее вино, но в последние годы от этого отказался.
Газета Il Quotidiano del Sud пишет, что возраст Ловелло –рекордный только для мужчин Италии, ведь сейчас старейшим жителем страны является 115-летняя Лучия Лаура Сандженито.
Ранее СМИ сообщили, что житель Коста-Рики Хосе Флорес, возможно, является старейшим человеком в мире. Согласно официальным данным, ему исполнилось 119 лет.