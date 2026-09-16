Умер самый пожилой мужчина Италии, названы его возраст и секреты долголетия Старавшийся жить без стрессов самый возрастной мужчина Италии умер в 112 лет

Москва16 сен Вести.В Италии ушел из жизни самый пожилой мужчина страны Витантонио Ловалло, ему было 112 лет. Об этом сообщила газета Сorriere della Sera.

Печальное известие подтвердил Джузеппе Мекка - глава деревни Сарнелли в коммуне Авильяно, в которой проживал долгожитель.

25 марта Витантонио Ловалло исполнилось 112 лет. В этом же месяце местная администрация вручила ему памятную табличку с благодарностью за труд и заслуги перед деревней.

Долгожителя похоронят 17 сентября. Траурная церемония пройдет в церкви Сан-Винченцо Феррер в Сарнелли.

По данным из открытых источников, Витантонио Ловалло родился 28 мая 1914 года в Авильяно. В молодости он работал пастухом, а во время Второй мировой войны его призвали на фронт. Ловалло в 1943 году попал в плен в Греции, откуда позднее его отправили в концлагерь в Германии. Итальянец пребывал в немецком концлагере до 8 мая 1945 года и смог выбраться живым. После войны он вернулся домой и зарабатывал перевозкой древесины на мулах. Позднее мужчина женился, у него родились трое детей – две дочери и сын.

По информации ряда изданий, Ловелло даже после столетнего юбилея продолжал ухаживать за виноградником и пас своих овец. Секретом своего долголетия итальянец считал стремление к жизни и отсутствие стрессов. Долгожитель придерживался средиземноморской диеты: ел много бобовых, местных фруктов и овощей. Раньше он иногда употреблял домашнее вино, но в последние годы от этого отказался.

Газета Il Quotidiano del Sud пишет, что возраст Ловелло –рекордный только для мужчин Италии, ведь сейчас старейшим жителем страны является 115-летняя Лучия Лаура Сандженито.

Ранее СМИ сообщили, что житель Коста-Рики Хосе Флорес, возможно, является старейшим человеком в мире. Согласно официальным данным, ему исполнилось 119 лет.