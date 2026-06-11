Старейший азиатский слон Бамо умер в китайском зоопарке в возрасте 65 лет China Daily: в Китае в возрасте 65 лет умер старейший азиатский слон Бамо

Москва11 июн Вести.В Шанхайском зоопарке в минувшее воскресенье, 7 июня, скончался Бамо – самый долгоживущий самец азиатского слона в племенной книге Китайской ассоциации зоопарков, сообщает China Daily. Ему было 65 лет.

Бамо родился в Мьянме в 1961 году, в 1967-м был перевезен в Китай, а с 1973 года жил в Шанхае. Он стал настоящим символом местного слоновника и любимцем нескольких поколений горожан. Смотрители вспоминают его как невероятно умного слона, который любил брызгаться водой и "обменивал" сломанные ветки на любимые лакомства – арбузы и кукурузу.

С возрастом у Бамо испортились зубы и искривился позвоночник. Чтобы продлить слону жизнь, зоопарк внедрил передовую систему ухода за пожилыми гигантами. Еду для него разрезали на мелкие кусочки и кормили животное часто, но небольшими порциями. В вольерах установили тренировочные стены для безопасных медосмотров, обновили бассейны и поставили мягкие лежанки.

В течение восьми лет мой день начинался с проверки его состояния. Сейчас в моем сердце огромная пустота поделился смотритель Лю Чан

Издание отмечает, что Бамо оставил после себя восемь слонят, внеся огромный вклад в сохранение популяции.

Ранее в Индии умер слон, которого российская блогерша покрасила в розовый цвет ради "эффектной" фотосессии. Женщина проводила художественную съемку в Джайпуре – так называемом "розовом городе", который построен из-за необычного цвета камня. Ради снимков она полностью покрасила слона и индийскую модель в розовый цвет. Отмечалось, что причиной смерти 65-летнего животного мог стать сильный стресс, который слон получил во время покраски.