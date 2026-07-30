Самый высокий житель Ганы с синдромом Марфана умер в возрасте 33 лет Самый высокий житель Ганы с синдромом Марфана умер в возрасте 33 лет

Москва30 июл Вести.Сулейман Абдул Самед, известный как самый высокий житель Ганы, ушел из жизни в 33 года. На протяжении многих лет он боролся с недугами, вызванными редким генетическим нарушением, которое приводило к непрерывному росту его тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина скончался в госпитале города Тамале, куда был доставлен с инфицированными ранами на ногах. По информации его семьи, сами по себе эти язвы не являлись прямым симптомом основного недуга, но их возникновение было спровоцировано многочисленными сопутствующими осложнениями.

В 2022 году рост Сулеймана достигал примерно 224 сантиметров, и, как утверждают родные, со временем он стал еще выше. Медики диагностировали у него синдром Марфана - наследственную патологию соединительной ткани, поражающую скелет, зрение, сердце и сосуды. В случае Абдула болезнь проявилась в виде аномального роста и тяжелых нарушений опорно-двигательной системы.

Самед делился, что резкий скачок в росте произошел у него уже после двадцати лет. Это привело к деформации позвоночника и трудностям при ходьбе. Прогрессирующая болезнь заставила его отказаться от увлечения футболом и давней мечты получить водительские права.

На родине мужчина обрел известность. Близкие вспоминают его как человека с большим сердцем и открытой душой. Именно благодаря ему о скромной деревне Гамбага, где он проживал, узнала вся страна.