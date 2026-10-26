Итальянская Eni заключила контракт с Кипром на освоение месторождения газа Энергокомпания Eni подписала контракт на $1,8 млрд по месторождению Кронос

Москва26 окт Вести.Итальянская нефтегазовая компания Eni подписала в Никосии контракты на сумму до $1,8 млрд на проектирование, закупку, строительство и монтаж (EPCI - Engineering, Procurement, Construction, and Installation) подводной инфраструктуры для глубоководного газового месторождения Кронос (Блок 6) у берегов Кипра, сообщил президент Кипра Никос Христодулидис.

Сегодняшнее событие - это решающий шаг в освоении природных богатств нашей страны... Подписание контракта на разработку месторождения Кронос и, как следствие, начало коммерческой эксплуатации кипрского природного газа являются убедительным свидетельством доверия к энергетическим перспективам Кипра, которые имеют особое геополитическое и экономическое значение отметил Христодулидис

Газ из недр Кроноса будет добываться и по подводным трубопроводам транспортироваться на существующие мощности близлежащего египетского месторождения Зохр (Zohr), оператором которого также является Eni. Оттуда топливо поступит на завод сжижения СПГ Segas в египетском портовом городе Дамьетта, а затем танкерами будет экспортироваться на международные рынки, главным образом в Европу.

Начало коммерческих продаж кипрского газа запланировано на первую половину 2028 года. Общие запасы Кроноса оцениваются более чем в 3 трлн кубических футов (около 85 млрд куб. м), а на пике плато добыча должна составить 500 млн кубических футов (около 14 млн куб. м) газа в сутки.

Разработку Блока 6 компания Eni осуществляет на правах оператора с долей 50% совместно с французской TotalEnergies (50%). Крупные подряды в рамках пула контрактов ранее уже получили американская Halliburton (бурение скважин) и McDermott (подводные работы на $500–750 млн).

Ранее сообщалось, что энергокомпания Eni намерена открыть в Европе коммерческую термоядерную электростанцию к началу 2040-х годов или раньше.