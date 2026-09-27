В ЕС могут пересмотреть регулирование метана на фоне энергокризиса

В Греции допустили смягчение требований ЕС по выбросам метана В ЕС могут пересмотреть регулирование метана на фоне энергокризиса

Москва27 сен Вести.Энергетический кризис может заставить Евросоюз (ЕС) смягчить требования в сфере выбросов метана. Такое мнение в беседе с Financial Times высказал председатель греческого инфраструктурного холдинга Aktor Group Александрос Экзарху.

По данным газеты, в преддверии зимнего сезона в Европе началась "лихорадочная гонка" за контрактами на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Экзарху считает, что в сложившейся ситуации страны ЕС вскоре могут прийти к необходимости ослабить действующее регулирование.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен рекомендовал государствам Евросоюза сократить потребление газа и электроэнергии на фоне энергокризиса.

Среди предложенных мер - ограничение температуры в общественных зданиях, отказ от отопления и отключение избыточного наружного освещения в ночное время. Домохозяйства также предлагается стимулировать к сокращению энергопотребления в часы пик и повышению энергоэффективности.