"Злое" побережье в Египте решили превратить в курорт FT: Египет решил превратить "злое" побережье в курортную зону

Москва5 окт Вести.Власти Египта решили превратить побережье Средиземного моря, которое считается в стране "злым" из-за высоких цен, в курорт. Об этом сообщает издание Financial Times.

В частности, фонд ADQ из Абу-Даби заключил соглашение с Египтом на общую сумму в 35 миллиардов долларов, по которому возведет на "злом" побережье туристический, жилой и деловой комплексы. Причем права на застройку стоили 24 миллиардов долларов.

Кроме того, катарская государственная инвестиционно-строительная компания Qatari Diar вложит 29,7 миллиарда долларов в строительство круглогодичного курорта Алам-эль-Рум. Речь идет об элитном жилье, гостиницах, причалах для яхт, полях для гольфа и многого другом.

Египетская компания Malaat Moustafa Group, в свою очередь, построит около 23 миллионов квадратных метров вилл, гостиниц, торговых комплексов и необходимой инфраструктуры. Цена проекта составит 21 миллиард долларов.

Ожидается, что новый курорт привлечет покупателей не только с Ближнего Востока, но и из Европы. Только в 2025 году продажи недвижимости на берегу Средиземного моря составили 10,4 миллиарда долларов.