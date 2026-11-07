Осужденная в РФ блогер Миллер купила аппартаменты в премиум-комплексе в Дубае Осужденная в РФ блогер Миллер легализовала деньги через покупку жилья в Дубае

Москва7 ноя Вести.Блогер Лиза Миллер (наст. имя — Елизавета Батюта), заочно осужденная в России на 4 года колонии за отмывание средств, легализовала деньги через покупку элитного жилья на берегу Персидского залива в Дубае. Об этом стало известно из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, женщина купила апартаменты общей площадью 108,3 кв. м в высотном жилом и гостиничном комплексе премиум-класса, расположенном на берегу Персидского залива в самом популярном туристическом районе Дубая.

Стоимость жилья в указанном месте варьируется от 55,1 млн рублей до 771,7 млн рублей.

В начале октября суд в Москве заочно приговорил Батюту к четырем годам лишения свободы за отмывание 76 миллионов рублей. Блогер, как установил суд, легализовала деньги через частичную оплату автомобиля Rolls-Royce и квартиры в ОАЭ. Приговор был обжалован, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

С декабря 2020 года по апрель 2024 года блогер в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере легализовала более 76 млн рублей. Путем финансовых операций и сделок она оплатила часть стоимости автомобиля Rolls-Royce (более 3,7 млн рублей), частично оплатила стоимость квартиры в ОАЭ (свыше 44,3 млн рублей) и перечислила более 28,3 млн рублей на личный счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица.

В конце октября 2025 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Позднее, в ноябре, Лизу Миллер признали банкротом. Общая сумма накопленных ею долгов на тот момент составляла 233 299 102,40 рублей. При этом сама должница указала, что имеющегося у нее имущества недостаточно для расчетов со всеми кредиторами.

В декабре 2025 года сообщалось, что столичный суд подтвердил законность и справедливость решения налоговой инспекции о доначислении Батюте порядка 178 млн рублей налогов и штрафа.