NHK: Токио поддержит строительство нефтепроводов для обхода Ормуза NHK: Япония поддержит строительство нефтепроводов для обхода Ормуза

Москва26 авг Вести.Власти Японии намерены принять план обеспечения энергетической стабильности, в который войдет поддержка строительства на Ближнем Востоке альтернативных нефтепроводов, позволяющих поставлять нефть в обход Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал NHK. План будет формально утвержден 26 августа на заседании японского правительства.

План обеспечения энергетической стабильности предполагает создание запасов нефти для производства из нее ключевого компонента нефтехимии - нафты. Перебои в поставках энергоносителей вызывают обеспокоенность японского бизнеса.

Как пишет газета Nikkei, документ на заседании кабмина намерена представить лично премьер страны Санаэ Такаити.

В числе стран, предпринимающих усилия для создания альтернативных нефтепроводов, газета назвала Саудовскую Аравию. Япония, как ожидается, поддержит эти инициативы по созданию новых маршрутов транспортировки нефти.

Отмечается, что меры поддержки будут включать разработку программы субсидирования, которая компенсирует расходы на логистику НПЗ и других компаний, закупающих нефть, поступающую по альтернативным маршрутам. Кроме того, программа предложит определенное страховое покрытие таких поставок. Соответствующий законопроект может быть представлен уже осенью во время внеочередной сессии парламента.

Япония в последнее время получала более 90% импорта нефтепродуктов из стран Ближнего Востока. Большая часть этих поставок проходила через Ормузский пролив.

Ранее крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии ENEOS закупила партию российской нефти. Поставка осуществлялась по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Приобретенная нефть не подпадает под действующие экономические санкции, заверили в компании.

Проход судов через Ормузский пролив оказался фактически парализован из-за военной кампании, которую США и Израиль начали против Ирана.