Москва26 июл Вести.Япония столкнулась с критической зависимостью от импорта энергоносителей: более 95% нефти поставлялось в страну из ближневосточного региона. В связи с этим обострение иранского кризиса создает серьезные риски для стабильности японской экономики. Об этом рассказал экономический исследователь и публицист Крис Мартенсон в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает ИС "Вести".

Блокировка транзита нефти через Ормузский пролив спровоцировала колоссальный дефицит энергоносителей в Японии, что вызвало резкое ослабление йены и утрату центральным банком страны контроля над процентными ставками.

Йена сейчас очень сильно слабеет, и они изо всех сил пытаются это остановить. Плюс, они потеряли контроль над своими облигациями, проценты взлетают, а это очень редкое сочетание. Потерять контроль сразу и над ценой своих денег, и над своими процентными ставками. В общем, если ситуация действительно начнет выходить из-под контроля, им придется что-то делать. А это значит закрывать рынки, останавливать торги. Если банки попадут в беду, они просто заберут деньги с вашего счета, чтобы покрыть свои убытки. Это сделать они успеют. Это, конечно, воровство в промышленных масштабах заявил Мартенсон

По его мнению, подобная ситуация может вынудить Японию, которая является одной из крупнейших держателей американских гособлигаций, начать продавать их.

Японии придется продавать эти облигации хотя бы для того, чтобы начать защищать свою валюту - это часть первая. А часть вторая - Япония импортирует 100% своих углеводородов. Собственных запасов у нее нет. И по мере того, как нефть и нефтепродукты дорожают, покупать их придется за все большее количество йен. Так что по простым жителям Японии бьют сразу дважды. Во-первых, йена слабеет, а это импортируемая инфляция. Во-вторых, дорожающую нефть приходится покупать за слабеющую валюту, то есть бить по ним будет с удвоенной скоростью. А это порождает социальное недовольство, политические проблемы, колоссальное давление и, к сожалению, сделать мало что можно до тех пор, пока Ормузский пролив остается закрытым пояснил экономист

В связи с этим, по мнению эксперта, у Китая появится возможность выкупить японский государственный долг, чтобы поставить Японию в зависимое положение и устранить угрозу американского военного присутствия на континенте.

Я предсказываю, что Китай выкупит японский долг, нейтрализовав тем самым японскую проблему, одну из главных для себя. Они ведь, понимаете, исторически Япония долго оккупировала огромную часть Китая, и китайцы этого не забыли, Япония их беспокоит. Они не хотят американских войск в Японии, не хотят, чтобы у Японии было ядерное оружие, и отчаявшаяся Япония выгодна Китаю считает Мартенсон

Ранее сообщалось, что танкер Voyager доставил в Японию очередную партию российской нефти. Это произошло на фоне перебоев в поставках энергоресурсов из стран Ближнего Востока. Танкер прибыл к терминалу японской компании ENEOS в порту Киирэ.