L’Antidiplomatico: Визит Путина в Казахстан стал сигналом для Пашиняна

Итальянские СМИ назвали визит Путина в Казахстан сигналом для властей Армении L’Antidiplomatico: Визит Путина в Казахстан стал сигналом для Пашиняна

Москва30 мая Вести.Визит президента России Владимира Путина в Казахстан дал четкий сигнал премьеру Армении Николу Пашиняну о возможных последствиях для страны при выборе пути европейской интеграции, говорится в материале итальянского издания L’Antidiplomatico.

Как отмечается в статье, визит главы российского государства завершился недвусмысленным политическим посланием о том, что Москва и Астана "намерены и дальше укреплять стратегическое партнерство, которое сегодня является одним из столпов евразийской интеграции".

При этом стороны затронули во время переговоров тему совместимости потенциального европейского пути Армении с ее местом в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Заявления Кремля посылают важный политический сигнал правительству Никола Пашиняна, который в последние месяцы активизировал отношения с Брюсселем и рядом европейских лидеров. Москва, похоже, ясно дает понять, что стратегический выбор в пользу европейской интеграции может сделать неизбежным переосмысление роли Армении в евразийских структурах говорится в материале.

Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану по просьбе журналистов привел предварительные оценки последствий выхода Армении из ЕАЭС.

По словам президента, Армения рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении.