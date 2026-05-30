Москва30 маяВести.Визит президента России Владимира Путина в Казахстан дал четкий сигнал премьеру Армении Николу Пашиняну о возможных последствиях для страны при выборе пути европейской интеграции, говорится в материале итальянского издания L’Antidiplomatico.
Как отмечается в статье, визит главы российского государства завершился недвусмысленным политическим посланием о том, что Москва и Астана "намерены и дальше укреплять стратегическое партнерство, которое сегодня является одним из столпов евразийской интеграции".
При этом стороны затронули во время переговоров тему совместимости потенциального европейского пути Армении с ее местом в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Заявления Кремля посылают важный политический сигнал правительству Никола Пашиняна, который в последние месяцы активизировал отношения с Брюсселем и рядом европейских лидеров. Москва, похоже, ясно дает понять, что стратегический выбор в пользу европейской интеграции может сделать неизбежным переосмысление роли Армении в евразийских структурахговорится в материале.
Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану по просьбе журналистов привел предварительные оценки последствий выхода Армении из ЕАЭС.
По словам президента, Армения рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении.