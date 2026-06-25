Итальянский журналист с вершины Эльбруса попросил Путина о гражданстве Итальянский журналист Томович с Эльбруса попросил Путина о гражданстве РФ

Москва25 июн Вести.Итальянский журналист Велимир Томович поднялся на Эльбрус и с отметки 5 642 метра обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства.

Репортер записал видеообращение на русском языке, в котором сообщил, что посвятил свое восхождение дружбе и сотрудничеству между Россией и Италией.

Я не альпинист, а простой итальянский независимый журналист … Отсюда, с "крыши" Европы, я прошу вас оказать мне честь, предоставить мне российское гражданство и помочь стать достойным гражданином этой великой страны сказал журналист, обращаясь к президенту России

Томович сообщил, что разделяет российские духовные, национальные и традиционные ценности, уважает культуру нашей страны и людей, в ней живущих.

В письменном сообщении ТАСС журналист пояснил, что долго готовился к восхождению на Эльбрус, пройдя тренировочную программу.