Рейс из Петербурга в Омск перенаправили в Новосибирск из-за атаки дронов

Из-за атаки дронов на Омскую область рейс из Петербурга ушел в Новосибирск Рейс из Петербурга в Омск перенаправили в Новосибирск из-за атаки дронов

Москва11 ноя Вести.Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Петербурга в Омск, перенаправили в Новосибирск. Причиной стала атака беспилотников на Омскую область. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на онлайн-табло омского аэропорта.

Рейс авиакомпании "Северный ветер" из Санкт-Петербурга в Омск был перенаправлен в Новосибирск из-за атаки БПЛА на Омскую область говорится в публикации

По расписанию борт должен был сесть в Омске в 07.30 по местному времени (04.30 по времени Москвы), однако вылет из Петербурга задержали. Новое время прибытия самолета в Омск пока не называют.

С опозданием ждут и самолеты Utair из Сургута и Ханты-Мансийска, а также S7 из Новосибирска.

О беспилотной опасности в Омской области стало известно около 13.00 по московскому времени. Позже губернатор региона Виталий Хоценко информировал, что расчеты противовоздушной обороны отражают атаки украинских БПЛА.