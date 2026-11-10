Москва10 ноя Вести.Энергетики восстанавливают электроснабжение в Артеме, нарушенное из-за аварии на подстанции, сообщается на официальном сайте МЧС региона.

По информации ведомства, утром во вторник из-за отключения на трех подстанциях электроснабжение пропало в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в Артеме и микрорайоне Угловое.

"По состоянию на 07.30 (00.30 мск) электроснабжение восстановлено в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в городе Артем. Без электроснабжения остается микрорайон Угловое Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.