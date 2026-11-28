В Тайшете кот два дня сидел в дымоходе, а хозяева дома – в холоде

Из-за кота в дымоходе жители иркутского Тайшета не могли 2 дня топить печь В Тайшете кот два дня сидел в дымоходе, а хозяева дома – в холоде

Москва28 ноя Вести.В Иркутской области спасатели вызволили из дымохода застрявшего в нем кота, сообщает региональный главк МЧС в MAX.

Инцидент произошел в частном доме на улице Ленина в Тайшете.

Попытки самостоятельно достать питомца оказались безуспешными, и на помощь пришли сотрудники Западного поисково-спасательного отряда ПСС Иркутской области.

По словам хозяев, животное находилось там уже два дня. Все это время жильцы не топили печь, опасаясь навредить питомцу говорится в публикации

При помощи альпинистского снаряжения спасатели поднялись на крышу и успешно извлекли кота из дымохода. Оказавшись на свободе, он сразу бросился в дом.