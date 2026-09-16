Около 300 человек эвакуированы из-за пожара на вокзале в Ростове-на-Дону

Из-за пожара на вокзале в Ростове-на-Дону эвакуированы около 300 человек Около 300 человек эвакуированы из-за пожара на вокзале в Ростове-на-Дону

Москва16 сен Вести.Из-за пожара, возникшего в здании железнодорожного вокзала "Ростов-Главный" в Ростове-на-Дону, эвакуированы 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области "Интерфаксу".

В 22.02 мск поступило сообщение о том, что в здании ж/д вокзала "Ростов-Главный" произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением, открытое горение ликвидировано на площади 2 кв. м говорится в публикации

В пресс-службе ростовского МЧС уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.