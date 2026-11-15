Израильская Elbit получила контракт на поставку систем РСЗО в Европу Израильская Elbit получила контракт на сумму 260 млн долларов на системы РСЗО

Москва15 ноя Вести.Компания Elbit Systems объявила в воскресенье о заключении контракта на сумму около 260 миллионов долларов на поставку высокоточных и универсальных пусковых систем PULS (Precise and Universal Launching System) и боеприпасов одному из европейских стран-членов НАТО. Контракт рассчитан на пять лет.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, система PULS может запускать неуправляемые ракеты, высокоточные боеприпасы и ракеты на различных дистанциях. Пусковая установка может монтироваться ​​на существующих колесных и гусеничных платформах.

В последние годы PULS стал одним из самых востребованных экспортных товаров компании Elbit в Европе, отмечает издание. Конфликт на Украине ускорил рост спроса среди вооруженных сил НАТО на высокоточные средства поражения на больших дистанциях, среди стран, выбравших эту систему, — Нидерланды, Дания, Греция и Германия.

Этот контракт еще раз подтверждает долгосрочное партнерство Elbit Systems с европейскими заказчиками и нашу роль в поддержке крупных программ модернизации обороны в регионе заявил генеральный директор Elbit Systems Бежалель Махлис

С учетом нового соглашения общая сумма сделок и заказов Elbit на ракеты с начала года превышает 1,2 миллиарда долларов, пишет The Jerusalem Post.

В апреле Elbit Systems выиграла контракт на сумму 750 миллионов долларов на поставку систем греческим вооруженным силам.

В октябре компания объявила о заключении контракта на сумму 235 миллионов долларов на поставку ракет EXTRA-MR и реактивных систем, при этом зарубежные СМИ указывали на Азербайджан в качестве заказчика.