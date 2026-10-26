Москва26 октВести.Звезда Английской национальной оперы Натан Вейл получил тяжелые травмы при наезде машины в Лондоне и находится в реанимации, пишет британское издание Need To Know.
Инцидент произошел еще 18 октября, когда Вейл ехал на велосипеде на концерт в центр Лондона. Певца госпитализировали с двумя переломами ног, переломом руки, ребер и ключицы.
Он круглосуточно находится в реанимацииговорится в сообщении
По данным издания, прогноз лечения положительный, но путь к восстановлению будет долгим и сложным.
Вейл, в частности, выступал в Большом театре.