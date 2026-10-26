Звезда английской оперы Вейл попал в реанимацию после наезда авто в Лондоне

Известный оперный певец Вейл получил тяжелые травмы при наезде машины в Лондоне Звезда английской оперы Вейл попал в реанимацию после наезда авто в Лондоне

Москва26 окт Вести.Звезда Английской национальной оперы Натан Вейл получил тяжелые травмы при наезде машины в Лондоне и находится в реанимации, пишет британское издание Need To Know.

Инцидент произошел еще 18 октября, когда Вейл ехал на велосипеде на концерт в центр Лондона. Певца госпитализировали с двумя переломами ног, переломом руки, ребер и ключицы.

Он круглосуточно находится в реанимации говорится в сообщении

По данным издания, прогноз лечения положительный, но путь к восстановлению будет долгим и сложным.

Вейл, в частности, выступал в Большом театре.