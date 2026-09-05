Москва5 сен Вести.Турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч, известный российским зрителям по сериалу "Слово" и фильму "Зимняя спячка", найден мертвым в своей квартире в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.

Инцидент произошел около 17.00 в районе Нуртепе стамбульского округа Кягытхане. Подруга 51-летнего актера пришла к нему домой после того, как с 3 сентября не могла с ним связаться. Не получив ответа, она открыла дверь своим ключом и обнаружила Кылыча неподвижным в кресле. Женщина вызвала экстренные службы, прибывшие медики констатировали смерть. По факту произошедшего началось расследование.

Российским зрителям Кылыч знаком по сериалу "Слово" (Söz), где он сыграл одного из главных антагонистов - Чолака. Также актер исполнил роли Эргуна Плака в сериале "Восьмидесятые" (Seksenler) и Салиха Бозока в исторической драме "Прощание" (Veda).

Кроме того, Кылыч снялся в фильме Нури Бильге Джейлана "Зимняя спячка" (Kış Uykusu), получившем "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.